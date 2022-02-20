Nominatif ne demek, TDK'ya göre Nominatif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nominatif ne demek? Nominatif TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nominatif kelimesi. Peki nominatif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nominatif nedir, nominatif kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NOMİNATİF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nominatif kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nominatif kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre nominatif kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yalın durum

