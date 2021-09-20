Nomografi ne demek, TDK'ya göre Nomografi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nomografi ne demek? Nomografi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nomografi kelimesi. Peki nomografi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nomografi nedir, nomografi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Nomografi kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Nomografi kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

NOMOGRAFİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nomografi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nomografi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre nomografi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sayısal hesaplar yerine, başka çizgilerle kesim noktaları çözümleri veren, uygun biçimde çizilmiş çizgi veya grafiklerden yararlanmaya dayanan yöntem

