Nonato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nonato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nonato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nonato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nonato 3 Mart 1998 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Nonato Santana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nonato Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Nonato, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Nonato'nin Ludogorets Razgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Nonato Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gu_nonato/

Nonato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nonato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nonato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nonato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2017 yılında São Caetano

24 Mayıs 2018 yılında Inter U20

1 Ocak 2019 yılında Internacional

30 Eylül 2019 yılında São Caetano

1 Ekim 2019 yılında Internacional

30 Temmuz 2021 yılında Fluminense

31 Ağustos 2022 yılında Internacional

2 Eylül 2022 yılında Ludogorets

Nonato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nonato şuan Ludogorets Razgrad takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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