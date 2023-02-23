Nono kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nono Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nono adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nono Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nono 28 Mayıs 1991 tarihinde Badajoz şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da David González Plata şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nono Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Nono, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Korona Kielce futbol takımında oynamaktadır. Korona Kielce takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nono'nin Korona Kielce ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nono Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nonogonzalez11/

Nono Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nono isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nono Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nono futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Rayo B

1 Temmuz 2013 yılında UD Almería B

24 Temmuz 2014 yılında UCAM Murcia

1 Temmuz 2017 yılında Alcorcón

2 Temmuz 2019 yılında Extremadura

14 Eylül 2020 yılında CD Tenerife

31 Ağustos 2021 yılında UD Ibiza

9 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Korona Kielce

Nono Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nono şuan Korona Kielce takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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