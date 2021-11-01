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Nonoş ne demek, TDK'ya göre Nonoş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Nonoş kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Nonoş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Nonoş nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Nonoş kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Nonoş ne demek, TDK'ya göre Nonoş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nonoş ne demek? Nonoş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nonoş kelimesi. Peki nonoş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nonoş nedir, nonoş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

NONOŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nonoş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre nonoş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birine sevgiyle yaklaşıldığında kullanılan bir söz
- Homoseksüel erkek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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