Nooa Laine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nooa Laine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nooa Laine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nooa Laine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nooa Laine 22 Kasım 2002 tarihinde Jyväskylä şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nooa Laine Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nooa Laine, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SJK Seinäjoki futbol takımında oynamaktadır. SJK Seinäjoki takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nooa Laine'nin SJK Seinäjoki ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nooa Laine Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nooa Laine isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nooa Laine Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nooa Laine futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında JJK Jyväskylä

8 Nisan 2019 yılında Klubi 04

8 Ocak 2021 yılında SJK Seinäjoki

Nooa Laine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nooa Laine şuan SJK Seinäjoki takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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