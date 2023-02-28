Norayr Nikoghosyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Norayr Nikoghosyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Norayr Nikoghosyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Norayr Nikoghosyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Norayr Nikoghosyan 9 Mart 2002 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Նորայր Նիկողոսյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Norayr Nikoghosyan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Norayr Nikoghosyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Noah Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Noah Erivan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Norayr Nikoghosyan'nin FC Noah Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Norayr Nikoghosyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Norayr Nikoghosyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Norayr Nikoghosyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Norayr Nikoghosyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Lokomotiv

1 Ocak 2019 yılında FDC Vista

1 Şubat 2020 yılında FC Sevan

1 Temmuz 2020 yılında SC Noravank

1 Temmuz 2022 yılında FC Noah

Norayr Nikoghosyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Norayr Nikoghosyan şuan FC Noah Erivan takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Norayr Nikoghosyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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