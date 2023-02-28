Norbert Balogh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Norbert Balogh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Norbert Balogh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Norbert Balogh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Norbert Balogh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Norbert Balogh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Norbert Balogh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Norbert Balogh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Norbert Balogh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Norbert Balogh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Norbert Balogh 21 Şubat 1996 tarihinde Hajdúböszörmény şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Balogh Norbert Sándor şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Norbert Balogh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Norbert Balogh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vasas FC futbol takımında oynamaktadır. Vasas FC takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Norbert Balogh'nin Vasas FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Norbert Balogh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/norbert_balogh16/

Norbert Balogh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Norbert Balogh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Norbert Balogh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Norbert Balogh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2006 yılında Debrecen Alt.

1 Temmuz 2012 yılında Debrecen U17

1 Temmuz 2013 yılında Debrecen U19

21 Şubat 2014 yılında Létavértes SC 97

30 Haziran 2014 yılında Debrecen U19

1 Ocak 2015 yılında Debrecen

13 Ocak 2016 yılında Palermo

21 Ağustos 2018 yılında APOEL Nikosia

30 Haziran 2019 yılında Palermo

18 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

14 Eylül 2019 yılında Hull

29 Mayıs 2020 yılında Kulüpsüz

3 Eylül 2020 yılında Honvéd

14 Şubat 2022 yılında Dunajska Streda

30 Haziran 2022 yılında Honvéd

1 Temmuz 2022 yılında Dunajska Streda

14 Şubat 2023 yılında Vasas FC

30 Haziran 2023 yılında Dunajska Streda

Norbert Balogh kimdir

Norbert Balogh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Norbert Balogh şuan Vasas FC takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Norbert Balogh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan takımında 19 numaralı formasıyla 5 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Norbert Balogh nereli

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