Norbert Farkas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Norbert Farkas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Norbert Farkas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Norbert Farkas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Norbert Farkas 29 Haziran 1992 tarihinde Székesfehérvár şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Norbert Farkas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Center Sport yapmaktadır. Norbert Farkas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tiszakécskei LC futbol takımında oynamaktadır. Tiszakécskei LC takımına 23 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Norbert Farkas'nin Tiszakécskei LC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Norbert Farkas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Norbert Farkas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Norbert Farkas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Norbert Farkas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2009 yılında Puskás AFC U19

6 Ağustos 2010 yılında Videoton U19

1 Temmuz 2011 yılında Videoton II

11 Ağustos 2012 yılında Puskás AFC

4 Ağustos 2014 yılında Zalaegerszeg

23 Temmuz 2015 yılında BFC Siófok

19 Temmuz 2018 yılında Balmazújváros

21 Ocak 2019 yılında MTK Budapest

22 Ocak 2019 yılında Monor SE

30 Haziran 2019 yılında MTK Budapest

17 Temmuz 2019 yılında Mosonmagyaróvár

23 Ocak 2020 yılında Tiszakécske

Norbert Farkas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Norbert Farkas şuan Tiszakécskei LC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Norbert Farkas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kálozi SE, Fehérvár FC (-2005)

Macaristan U21 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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