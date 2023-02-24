Norbert Geiger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Norbert Geiger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Norbert Geiger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Norbert Geiger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Norbert Geiger 31 Ocak 1993 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Geiger Norbert Attila şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Norbert Geiger Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kalman Nemeth yapmaktadır. Norbert Geiger, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tiszakécskei LC futbol takımında oynamaktadır. Tiszakécskei LC takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Norbert Geiger'nin Tiszakécskei LC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Norbert Geiger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Norbert Geiger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Norbert Geiger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Norbert Geiger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Csepel FC U19

7 Eylül 2011 yılında Csepel FC

23 Şubat 2012 yılında Szeged

29 Temmuz 2014 yılında FC Dabas

30 Haziran 2015 yılında Szeged

12 Şubat 2016 yılında FC Dabas

5 Temmuz 2016 yılında Szeged

24 Temmuz 2017 yılında Méhkeréki SE

23 Temmuz 2018 yılında Hódmezövásárhely FC

5 Şubat 2019 yılında Pécsi MFC

20 Temmuz 2022 yılında Tiszakécske

Norbert Geiger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Norbert Geiger şuan Tiszakécskei LC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.