Norbert Gera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Norbert Gera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Norbert Gera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Norbert Gera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Norbert Gera 11 Mart 2004 tarihinde Szeged şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Norbert Gera Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szeged-Csanád - GA futbol takımında oynamaktadır. Szeged-Csanád - GA takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Norbert Gera'nin Szeged-Csanád - GA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Norbert Gera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Norbert Gera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Norbert Gera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Norbert Gera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2021 yılında Honvéd U19

1 Temmuz 2022 yılında Szeged

Norbert Gera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Norbert Gera şuan Szeged-Csanád - GA takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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