Norbert Kiss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Norbert Kiss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Norbert Kiss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Norbert Kiss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Norbert Kiss 3 Nisan 2004 tarihinde Mór şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Norbert Kiss Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFAgency yapmaktadır. Norbert Kiss, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tiszakécskei LC futbol takımında oynamaktadır. Tiszakécskei LC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Norbert Kiss'nin Tiszakécskei LC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Norbert Kiss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Norbert Kiss isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Norbert Kiss Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Norbert Kiss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2010 yılında K.misleny Alt.

16 Ağustos 2017 yılında Puskás AFC Alt.

1 Ocak 2020 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2020 yılında Puskás AFC U19

1 Ocak 2022 yılında Puskás AFC

1 Temmuz 2022 yılında Tiszakécske

30 Haziran 2023 yılında Puskás AFC

Norbert Kiss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Norbert Kiss şuan Tiszakécskei LC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Norbert Kiss Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U19 takımında 5 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Macaristan U18 takımında 18 numaralı formasıyla 17 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.