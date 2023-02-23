Norbert Kocsis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Norbert Kocsis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Norbert Kocsis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Norbert Kocsis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Norbert Kocsis 3 Ekim 2004 tarihinde Targu Secuiesc şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Norbert Kocsis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepsi Sf. Gheorghe U19 futbol takımında oynamaktadır. Sepsi Sf. Gheorghe U19 takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Norbert Kocsis'nin Sepsi Sf. Gheorghe U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Norbert Kocsis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Norbert Kocsis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Norbert Kocsis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Norbert Kocsis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sepsi U19

Norbert Kocsis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Norbert Kocsis şuan Sepsi Sf. Gheorghe U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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