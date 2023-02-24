Norbert Konyves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Norbert Konyves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Norbert Konyves kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Norbert Konyves ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Norbert Konyves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Norbert Konyves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Norbert Konyves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Norbert Konyves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Norbert Konyves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Norbert Konyves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Norbert Konyves 10 Haziran 1989 tarihinde Backa Topola şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan,Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Norbert Konyves Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Norbert Konyves, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diósgyőri VTK futbol takımında oynamaktadır. Diósgyőri VTK takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Norbert Konyves'nin Diósgyőri VTK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Norbert Konyves Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Norbert Konyves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Norbert Konyves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Norbert Konyves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında MTK Budapest II

20 Şubat 2009 yılında MTK Budapest

15 Şubat 2013 yılında Paksi FC

31 Ağustos 2015 yılında Vasas FC

30 Ağustos 2016 yılında Debrecen

31 Ocak 2019 yılında Paksi FC

4 Ağustos 2020 yılında Zalaegerszeg

21 Temmuz 2021 yılında Diósgyőr

Norbert Konyves kimdir

Norbert Konyves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Norbert Konyves şuan Diósgyőri VTK takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Norbert Konyves Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan takımında 19 numaralı formasıyla 11 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Norbert Konyves nereli

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