Norbert Kundrak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Norbert Kundrak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Norbert Kundrak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Norbert Kundrak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Norbert Kundrak 18 Mayıs 1999 tarihinde Miskolc şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Norbert Kundrak Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Center Sport yapmaktadır. Norbert Kundrak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szeged-Csanád - GA futbol takımında oynamaktadır. Szeged-Csanád - GA takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Norbert Kundrak'nin Szeged-Csanád - GA ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Norbert Kundrak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Norbert Kundrak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Norbert Kundrak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Norbert Kundrak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2013 yılında Honvéd Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Honvéd U17

25 Ağustos 2016 yılında Ferencváros U19

1 Temmuz 2017 yılında Ferencváros

15 Ocak 2018 yılında Soroksár

30 Haziran 2018 yılında Ferencváros

23 Temmuz 2018 yılında Soroksár

30 Haziran 2019 yılında Ferencváros

9 Ağustos 2019 yılında Debrecen

20 Ocak 2021 yılında Debreceni EAC

30 Haziran 2021 yılında Debrecen

30 Ağustos 2022 yılında Szeged

30 Haziran 2023 yılında Debrecen

Norbert Kundrak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Norbert Kundrak şuan Szeged-Csanád - GA takımında oynamakta ve 65 numaralı formayı giymektedir.

Norbert Kundrak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U21 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Macaristan U17 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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