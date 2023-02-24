Norbert Monori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Norbert Monori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Norbert Monori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Norbert Monori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Norbert Monori 31 Mayıs 1999 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Norbert Monori Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Norbert Monori, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zsámbéki SK futbol takımında oynamaktadır. Zsámbéki SK takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Norbert Monori'nin Zsámbéki SK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Norbert Monori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Norbert Monori isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Norbert Monori Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Norbert Monori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Videoton U17

1 Temmuz 2016 yılında Videoton U19

31 Temmuz 2018 yılında Balatonfüredi FC

21 Eylül 2018 yılında Bilinmiyor

17 Şubat 2020 yılında Zsámbék

13 Ağustos 2021 yılında Haladás

20 Temmuz 2022 yılında Mosonmagyaróvár

8 Şubat 2023 yılında Zsámbék

Norbert Monori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Norbert Monori şuan Zsámbéki SK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Budajenő KSE (-2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.