Norbert Paclawski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Norbert Paclawski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Norbert Paclawski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Norbert Paclawski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Norbert Paclawski 19 Şubat 2004 tarihinde Rzeszów şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Norbert Pacławski şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Norbert Paclawski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProSport Manager yapmaktadır. Norbert Paclawski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lech Poznan futbol takımında oynamaktadır. Lech Poznan takımına 27 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Norbert Paclawski'nin Lech Poznan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Norbert Paclawski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Norbert Paclawski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Norbert Paclawski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Norbert Paclawski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2020 yılında Lech Poznan II

27 Ocak 2021 yılında Lech Poznan

Norbert Paclawski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Norbert Paclawski şuan Lech Poznan takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Orzełek Przeworsk

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.