Norbert Talpallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Norbert Talpallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Norbert Talpallo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Norbert Talpallo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Norbert Talpallo 23 Ocak 2003 tarihinde Körösladány şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Talpalló Norbert Lajos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Norbert Talpallo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YUNiK Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Békéscsaba 1912 Elöre SE futbol takımında oynamaktadır. Békéscsaba 1912 Elöre SE takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Norbert Talpallo'nin Békéscsaba 1912 Elöre SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Norbert Talpallo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Norbert Talpallo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Norbert Talpallo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Norbert Talpallo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağustos 2016 yılında Debrecen Alt.

1 Ocak 2019 yılında Debrecen U17

1 Ocak 2020 yılında Debrecen U19

1 Ocak 2021 yılında Debrecen II

20 Temmuz 2022 yılında Békéscsaba

Norbert Talpallo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Norbert Talpallo şuan Békéscsaba 1912 Elöre SE takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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