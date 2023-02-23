Norbert Warmuz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Norbert Warmuz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Norbert Warmuz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Norbert Warmuz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Norbert Warmuz 30 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Norbert Warmuz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Norbert Warmuz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Katowice futbol takımında oynamaktadır. GKS Katowice takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Norbert Warmuz'nin GKS Katowice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Norbert Warmuz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Norbert Warmuz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Norbert Warmuz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Norbert Warmuz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında GKS Katowice II

6 Temmuz 2022 yılında GKS Katowice

Norbert Warmuz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Norbert Warmuz şuan GKS Katowice takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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