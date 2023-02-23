Norbert Wojtuszek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Norbert Wojtuszek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Norbert Wojtuszek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Norbert Wojtuszek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Norbert Wojtuszek 5 Ekim 2001 tarihinde Kraków şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Norbert Wojtuszek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Norbert Wojtuszek Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profus Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Górnik Zabrze futbol takımında oynamaktadır. Górnik Zabrze takımına 3 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Norbert Wojtuszek'nin Górnik Zabrze ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Norbert Wojtuszek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Norbert Wojtuszek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Norbert Wojtuszek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Norbert Wojtuszek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Cracovia U19

22 Temmuz 2019 yılında Pogon Siedlce

3 Eylül 2020 yılında Górnik Zabrze

Norbert Wojtuszek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Norbert Wojtuszek şuan Górnik Zabrze takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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