Nord Stream 2’de Danimarka belirsizliği

Rusya'nın Kuzey Avrupa'ya gaz sevkiyatı yapması için döşenen Nord Stream 2 boru hattı için Danimarka'nın kararı bekleniyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Rusya Enerji Haftası" forumuna dünyanın birçok ülkesinden diplomat ve temsilci katıldı. Programa katılması beklenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin son anda programa mesaj göndererek foruma katılmadı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov gerçekleşen programa katıldı. Dünyadaki enerji yatırımları ve Rusya'nın enerji politikalarının görüşüldüğü forumda konuşan Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya'nın OPEC'in uluslararası enerji anlaşmasına dayalı olarak petrol üretimini düşürmeye başladığını söyledi. Novak, Rusya'nın OPEC ile anlaşması uyarınca Eylül ayından itibaren Ağustos ayına göre petrol üretiminin 200 bin varil azaldığını ifade etti. Ayrıca Rusya'nın Belarus ve Ukrayna üzerinden Avrupa'ya petrol ulaştırdığı Druzhba boru hattı ile ilgili de konuşan Novak, boru hattında kirlilik ve arızaların oluşmasından dolayı uzun süredir bu hat üzerinden petrol ve gaz sevkiyatı yapamadıklarını fakat boru hattındaki aksaklıkların giderilmesiyle birlikte yeniden sevkiyata başlanacağını söyledi.

Nord Stream 2 belirsizliği devam ediyor

Rusya'nın Baltık Denizi üzerinden Kuzey Avrupa'ya petrol sevkiyatı yapmak istediği proje olan Nord Stream 2 boru hattı ile ilgili konuşan Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov projenin ilerleyişi ile ilgili bilgi vererek, "Tüm her şeyi tamamlamak için 4-5 hafta süremiz var. Fakat Kasım ve Aralık aylarında çalışmaların sürüp tamamlanmasını hedefliyoruz. Bu nedenle 8 haftaya daha ihtiyacımız olacak" dedi. Projenin Danimarka ayağı hakkında da bilgi veren Zubkov, "Danimarka'ya yakın bir noktada hattın döşenmesini uygun buluyoruz fakat Danimarka'dan onay alamazsak tarafsız sular üzerinden boru hattının döşemesine devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Zubkov, tüm aksaklıklara rağmen boru hattının tamamlanacağını söyleyerek, "Bunu tamamlayacağız" dedi.

Kaynak: İHA