Norik Mkrtchyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Norik Mkrtchyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Norik Mkrtchyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Norik Mkrtchyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Norik Mkrtchyan 9 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Նորիկ Մկրտչյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Norik Mkrtchyan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lernayin Artsakh Goris futbol takımında oynamaktadır. Lernayin Artsakh Goris takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Norik Mkrtchyan'nin Lernayin Artsakh Goris ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Norik Mkrtchyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Norik Mkrtchyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Norik Mkrtchyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Norik Mkrtchyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Pyunik II

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2018 yılında FC Yerevan

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

29 Temmuz 2019 yılında FC Van

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2020 yılında L. Artsakh

Norik Mkrtchyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Norik Mkrtchyan şuan Lernayin Artsakh Goris takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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