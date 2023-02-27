Noriyoshi Sakai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noriyoshi Sakai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Noriyoshi Sakai kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Noriyoshi Sakai ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Noriyoshi Sakai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noriyoshi Sakai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Noriyoshi Sakai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noriyoshi Sakai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noriyoshi Sakai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noriyoshi Sakai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noriyoshi Sakai 9 Kasım 1992 tarihinde Sanjo, Niigata şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 酒井 宣福 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noriyoshi Sakai Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Noriyoshi Sakai, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nagoya Grampus futbol takımında oynamaktadır. Nagoya Grampus takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Noriyoshi Sakai'nin Nagoya Grampus ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Noriyoshi Sakai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noriyoshi Sakai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Noriyoshi Sakai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noriyoshi Sakai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Albirex Niigata

7 Ocak 2014 yılında Avispa Fukuoka

31 Ocak 2016 yılında Albirex Niigata

19 Temmuz 2016 yılında Fagiano Okayama

31 Ocak 2017 yılında Albirex Niigata

7 Ocak 2018 yılında Omiya Ardija

9 Ocak 2021 yılında Sagan Tosu

9 Ocak 2022 yılında Nagoya Grampus

Noriyoshi Sakai kimdir

Noriyoshi Sakai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noriyoshi Sakai şuan Nagoya Grampus takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sanjo SSS, Reza FS Junior Youth, Teikyo Nagaoka High School (2008-2010)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Noriyoshi Sakai nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son Haberler
Gary Bernard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gary Bernard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gary Bernard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gary Bernard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ryota Aoki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryota Aoki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ryota Aoki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryota Aoki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andrea Deidda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrea Deidda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andrea Deidda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrea Deidda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Supachok Sarachat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Supachok Sarachat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Supachok Sarachat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Supachok Sarachat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Çok Okunanlar
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki salgın hastalıklarına ilişkin açıklamada bulundu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki salgın hastalıklarına ilişkin açıklamada bulundu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı! Sağanak yağışa ve toz taşınımına dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı! Sağanak yağışa ve toz taşınımına dikkat!
Sapanca Bungalov evlerinde facia! Genç çiftin tatili ölüm getirdi!
Sapanca Bungalov evlerinde facia! Genç çiftin tatili ölüm getirdi!
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi