Noriyoshi Sakai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noriyoshi Sakai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noriyoshi Sakai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noriyoshi Sakai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noriyoshi Sakai 9 Kasım 1992 tarihinde Sanjo, Niigata şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 酒井 宣福 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noriyoshi Sakai Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Noriyoshi Sakai, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nagoya Grampus futbol takımında oynamaktadır. Nagoya Grampus takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Noriyoshi Sakai'nin Nagoya Grampus ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Noriyoshi Sakai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noriyoshi Sakai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noriyoshi Sakai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noriyoshi Sakai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Albirex Niigata

7 Ocak 2014 yılında Avispa Fukuoka

31 Ocak 2016 yılında Albirex Niigata

19 Temmuz 2016 yılında Fagiano Okayama

31 Ocak 2017 yılında Albirex Niigata

7 Ocak 2018 yılında Omiya Ardija

9 Ocak 2021 yılında Sagan Tosu

9 Ocak 2022 yılında Nagoya Grampus

Noriyoshi Sakai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noriyoshi Sakai şuan Nagoya Grampus takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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