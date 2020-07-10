Norm Ender Edis Görgülü'ye diss attı!
Türkçe rap'in önemli isimlerinden olan ve bir süre önce Mekanın Sahibi adlı şarkıyla yeniden çıkış yakalayan Norm Ender yeni şarkısı 'Konu Kilit' yaynlandı. Ender'in, yeni şarkısında popçu Edis Görgülü'nün de adını geçirmesi büyük ilgi gördü. Ender'in şarkı sözleri Ediz Görgülü'ye diss attı şeklinde yorumlandı.
'Mekanın Sahibi' parçasıyla yükselişe geçen rapçi Norm Ender son şarkısıyla yine adından söz ettirdi. Norm Ender'in yeni şarkısı 'Konu Kilit', dijital platformlarda yayınlandı.
Çıkardığı parçalarda tanınan isimlere göndermeler yapmayı seven Norm Ender bu defa da Edis Görgülü'yü hedef aldı. 'Mekanın Sahibi' şarkısında Ezhe, Ben fero gibi bir çok isme yüklenen Norm Ender, bu kez 'Konu Kilit' ile popçu Edis Görgülü'ye diss attı.
'Konu Kilit'in sözleri arasında "Bu sene değeri bindi bizim hiphop kültürü, yeni bir Tarkan olamıyor mu Edis Görgülü?" ifadesi yer alıyor.
Norm Ender'in 'Mekanın Sahibi' şarkısı bir dönem Spotify ve YouTube'dan kaldırılmıştı.
NORM ENDER 'KONU KİLİT' ŞARKI SÖZLERİ
Nasıl nasıl bişi’ herkes bilirkişi
O ne diyo bu ne diyo bütün işi (kolpa)
İyi düşün taşın ağrımasın başın (gevşek)
Konu kilit hepinize koyuyorum (nokta)
Hey keş ortamınız leş
Ben koyunca hopluyor sürekli bir gebeş
Hep Habeş maymunu yok çamursuz güreş
Rap gez göz arpacık nişan al ateş (gang bang)
Bugün sosyeteyle beş çayında görüş’cem
Telif kalktı bir mankenle Acarkent’te seviş’cem
Ne farkeder ki yalan haberse gündem için yaratınız
Sen dedi ol ben kodum dedikoduysa sanatınız
Bak (hey) lafını yut geviş getir be
Kalk (hey) sapını tut bir iş bitir de
Yok (hey) Rap’im dayandı güç bela
Bu yeni nesil bir müptela ve mikrofonda ben (tek)
Nasıl nasıl bişi’ herkes bilirkişi
O ne diyo bu ne diyo bütün işi (kolpa)
İyi düşün taşın ağrımasın başın (gevşek)
Konu kilit hepinize koyuyorum (nokta)
Hey Mike atsana bir like
Zaten olduk artık asosyal bir halk (geç)
Bu sene değeri bindi bizim HipHop kültürü (tüh)
Yeni bir Tarkan olamıyor mu Edis Görgülü? (şok şok)
Adımı karalıyorsa liboşların derbeder
Gerçek MC sorunlarla her bir cephede harp eder
İşte böyle bilader sen de kıçını kaşırsın
Ben bir şarkı yaptığımda anca beton taşırsın
Koş (hey) varsa yoksa iftira ne
Hoş (hey) atsa tutsa kaç yazar bu
Boş (hey) yalanla beni mi gömdünüz?
Kim haklı sonra gördünüz ve kenefe döndünüz (çöp çöp)
Nasıl nasıl bişi’ herkes bilirkişi
O ne diyo bu ne diyo bütün işi (kolpa)
İyi düşün taşın ağrımasın başın (gevşek)
Konu kilit hepinize koyuyorum (nokta)
Y nesli uyan
90’lar yok kalk
O neşeli hoş günler
Göçmüşler çoktan
Bize de bu çağ kalmış
Hep boktan (bok bok)
Nasıl nasıl bişi’ herkes bilirkişi
O ne diyo bu ne diyo bütün işi (kolpa)
İyi düşün taşın ağrımasın başın (gevşek)
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