Norm Ender Edis Görgülü'ye diss attı!

'Mekanın Sahibi' parçasıyla yükselişe geçen rapçi Norm Ender son şarkısıyla yine adından söz ettirdi. Norm Ender'in yeni şarkısı 'Konu Kilit', dijital platformlarda yayınlandı.

Çıkardığı parçalarda tanınan isimlere göndermeler yapmayı seven Norm Ender bu defa da Edis Görgülü'yü hedef aldı. 'Mekanın Sahibi' şarkısında Ezhe, Ben fero gibi bir çok isme yüklenen Norm Ender, bu kez 'Konu Kilit' ile popçu Edis Görgülü'ye diss attı.

'Konu Kilit'in sözleri arasında "Bu sene değeri bindi bizim hiphop kültürü, yeni bir Tarkan olamıyor mu Edis Görgülü?" ifadesi yer alıyor.

Norm Ender'in 'Mekanın Sahibi' şarkısı bir dönem Spotify ve YouTube'dan kaldırılmıştı.

NORM ENDER 'KONU KİLİT' ŞARKI SÖZLERİ

Nasıl nasıl bişi’ herkes bilirkişi

O ne diyo bu ne diyo bütün işi (kolpa)

İyi düşün taşın ağrımasın başın (gevşek)

Konu kilit hepinize koyuyorum (nokta)

Hey keş ortamınız leş

Ben koyunca hopluyor sürekli bir gebeş

Hep Habeş maymunu yok çamursuz güreş

Rap gez göz arpacık nişan al ateş (gang bang)

Bugün sosyeteyle beş çayında görüş’cem

Telif kalktı bir mankenle Acarkent’te seviş’cem

Ne farkeder ki yalan haberse gündem için yaratınız

Sen dedi ol ben kodum dedikoduysa sanatınız

Bak (hey) lafını yut geviş getir be

Kalk (hey) sapını tut bir iş bitir de

Yok (hey) Rap’im dayandı güç bela

Bu yeni nesil bir müptela ve mikrofonda ben (tek)

Nasıl nasıl bişi’ herkes bilirkişi

O ne diyo bu ne diyo bütün işi (kolpa)

İyi düşün taşın ağrımasın başın (gevşek)

Konu kilit hepinize koyuyorum (nokta)

Hey Mike atsana bir like

Zaten olduk artık asosyal bir halk (geç)

Bu sene değeri bindi bizim HipHop kültürü (tüh)

Yeni bir Tarkan olamıyor mu Edis Görgülü? (şok şok)

Adımı karalıyorsa liboşların derbeder

Gerçek MC sorunlarla her bir cephede harp eder

İşte böyle bilader sen de kıçını kaşırsın

Ben bir şarkı yaptığımda anca beton taşırsın

Koş (hey) varsa yoksa iftira ne

Hoş (hey) atsa tutsa kaç yazar bu

Boş (hey) yalanla beni mi gömdünüz?

Kim haklı sonra gördünüz ve kenefe döndünüz (çöp çöp)

Nasıl nasıl bişi’ herkes bilirkişi

O ne diyo bu ne diyo bütün işi (kolpa)

İyi düşün taşın ağrımasın başın (gevşek)

Konu kilit hepinize koyuyorum (nokta)

Y nesli uyan

90’lar yok kalk

O neşeli hoş günler

Göçmüşler çoktan

Bize de bu çağ kalmış

Hep boktan (bok bok)

Nasıl nasıl bişi’ herkes bilirkişi

O ne diyo bu ne diyo bütün işi (kolpa)

İyi düşün taşın ağrımasın başın (gevşek)



