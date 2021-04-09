Normale ne zaman döneceğiz? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı

Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, Habertürk TV'de ekrana gelen 'Enine Boyuna' programında gazeteci yazar Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, 'Normale ne zaman döneceğiz?' sorusu üzerine normale dönmek için aşılama oranının yüzde 75'e varması gerektiğini ifade etti.

Profesör Doktor Mehmet Ceyhan normale ne dönüleceği ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Normale dönmek için en önemlisi aşılama oranının yüzde 75'e varması. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre geri kalmış ülkeler 2024-25'te kurtulabilecek. Genel kanı da bu yönde"