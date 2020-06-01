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  3. Normalleşmenin ilk gününde kıraathaneler hizmete başladı!

Normalleşmenin ilk gününde kıraathaneler hizmete başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu yeni normalleşme sürecinin ilk günü İstanbul’da kıraathaneler de kapılarını açtı. Sultangazi’de 80 gün sonra kapılarını açan kıraathaneler ilk müşterilerini kabul etti. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyan müşteriler aylar sonra çaylarını içtikleri için mutlu olduklarını belirtti.

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Sivas'ta otomobil ile traktör kafa kafaya çarpıştı! 5 yaralıSivas'ta otomobil ile traktör kafa kafaya çarpıştı! 5 yaralı

Zonguldak'ta madenciler yeniden üretime başladı!Zonguldak'ta madenciler yeniden üretime başladı!

Restoranlar ve pastaneler hizmet vermeye başladı!Restoranlar ve pastaneler hizmet vermeye başladı!

 

01 Haziran 2020 Pazartesi 17:03

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