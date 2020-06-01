Normalleşmenin ilk gününde kıraathaneler hizmete başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu yeni normalleşme sürecinin ilk günü İstanbul’da kıraathaneler de kapılarını açtı. Sultangazi’de 80 gün sonra kapılarını açan kıraathaneler ilk müşterilerini kabul etti. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyan müşteriler aylar sonra çaylarını içtikleri için mutlu olduklarını belirtti.
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01 Haziran 2020 Pazartesi 17:03
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