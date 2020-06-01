Normalleşmenin ilk sabahı yollarda hareketlilik başladı!
Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu dokuzuncu kez Türkiye'nin 15 ilinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması, gece saat 24.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona erdiği Pazartesi sabahında vatandaşlar, sabahın erken saatinde çalışmak için yola koyuldu.
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01 Haziran 2020 Pazartesi 08:57
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