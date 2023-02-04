Norman Bassette kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Norman Bassette Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Norman Bassette adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Norman Bassette Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Norman Bassette 9 Kasım 2004 tarihinde Arlon şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Belçika uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Norman Jaquy Bassette Van Acker şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Norman Bassette Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NCCSPORTS yapmaktadır. Norman Bassette, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SM Caen futbol takımında oynamaktadır. SM Caen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Norman Bassette'nin SM Caen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Norman Bassette Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Norman Bassette isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Norman Bassette Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Norman Bassette futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Caen U19

1 Temmuz 2022 yılında SM Caen

Norman Bassette Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Norman Bassette şuan SM Caen takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Norman Bassette Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sporting Charleroi (-2017), Ent. Bertrigeoise (2017-2018), KAS Eupen (2018-2020), SM Caen (2020-2022)

Belçika U19 takımında 7 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

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