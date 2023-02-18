Norman Campbell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Norman Campbell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Norman Campbell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Norman Campbell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Norman Campbell 24 Kasım 1999 tarihinde Kingston şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Norman Odale Campbell şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Norman Campbell Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International Dymension yapmaktadır. Norman Campbell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Javor-Matis Ivanjica futbol takımında oynamaktadır. FK Javor-Matis Ivanjica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Norman Campbell'nin FK Javor-Matis Ivanjica ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Norman Campbell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Norman Campbell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Norman Campbell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Norman Campbell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ekim 2020 yılında Graficar

30 Haziran 2021 yılında Harbour View FC

1 Temmuz 2021 yılında Čukarički

1 Temmuz 2022 yılında Javor-Matis

Norman Campbell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Norman Campbell şuan FK Javor-Matis Ivanjica takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Norman Campbell Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jamaika takımında 7 numaralı formasıyla 14 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.