Normunds Uldrikis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Normunds Uldrikis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Normunds Uldrikis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Normunds Uldrikis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Normunds Uldrikis 29 Ocak 2001 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Normunds Uldriķis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Normunds Uldrikis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Normunds Uldrikis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metta futbol takımında oynamaktadır. FK Metta takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Normunds Uldrikis'nin FK Metta ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Normunds Uldrikis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Normunds Uldrikis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Normunds Uldrikis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Normunds Uldrikis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Metta

Normunds Uldrikis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Normunds Uldrikis şuan FK Metta takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Normunds Uldrikis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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