Nöroloji Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Nöroloji Uzmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Nöroloji Uzmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Nöroloji Uzmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Nöroloji Uzmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Nöroloji Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Nöroloji Uzmanı Maaşları

Nöroloji Uzmanı maaşı ortalama olarak aylık 13750_TL'dir. En düşük Nöroloji Uzmanı maaşı 7000_TL, En yüksek ise 20500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Nöroloji Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2212.36

Meslek Adı :

Nöroloji Uzmanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Tıp Doktorları

Meslek Birim Grubu :

Uzman Tıp Doktorları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Beyin, sinir ve kas hastalıklarını inceleyen, teşhis ve tedavilerini yapan uzman hekimdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Nöroloji Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hastanın şikayeti ve tıbbi öyküsü hakkında ayrıntılı bilgi almak ve hasta bilgi formuna kaydetmek,

b) Hastanın fiziki ve nörolojik muayenesini yapmak,

c) Nörolojik hastalıkların teşhisine yönelik gerekli (radyolojik, biyokimyasal, Elektrofizyolojik, EEG, EMG, Polisomnografi, vb.) tetkikleri istemek,

d) Muayene bulguları ve tetkik sonuçlarına göre hastalığın teşhis, tedavisi ve izlenmesi için verileri yorumlamak, değerlendirmek,

e) Hasta veya hasta yakınına hastalık, hastalığın tedavi ve seçenekleri, riskleri, korunma yöntemleri hakkında bilgi vermek,

f) Beyin damar hastalıklarını incelemek, teşhis ve tedavilerini yapmak,

g) Beyin kanaması ve tıkanıklıklarının ( İnme vb.) teşhis etmek ve tedavi edilmesini sağlamak,

h) Parkinson hastalığı vb. nörolojik hastalıkları incelemek, teşhis ve tedavilerini yapmak,

i) Kas hastalıklarını incelemek, teşhis ve tedavilerini yapmak,

j) Demiyelinizan hastalıkları ( Örnek: Multipıl Skleroz) incelemek, teşhis ve tedavilerini yapmak,

k) Epilepsi hastalarının teşhis ve tedavilerini yapmak

l) Baş ağrılarını ( Ör: Migren) incelemek, teşhis ve tedavilerini yapmak,

m) Demans hastalarını incelemek, teşhis ve tedavilerini yapmak,

n) Periferik sinir hastalıklarını ( Örnek: Polinöropatiler, huzursuz bacak sendromu, periferik fasial paralizi) incelemek, teşhis ve tedavilerini yapmak

o) Serebral vaskülit hastalarının teşhis ve tedavilerini yapmak

p) Yatış endikasyonu olan hastaların serviste tedavilerine karar vermek, takip ve kontrolünü yapmak,

q) Nöroloji hastalarının takip ve kontrollerini yapmak, hasta raporlarını hazırlamak,

r) Hastalığın seyrine göre hastaların tedavi değişikliğine karar vermek,

s) Gerektiğinde ilgili hekimlerle konsültasyonda bulunmak,

t) Serviste yatan h

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