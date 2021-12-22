Nöron ne demek, TDK'ya göre Nöron kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nöron ne demek? Nöron TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nöron kelimesi. Peki nöron ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nöron nedir, nöron kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NÖRON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nöron kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nöron kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre nöron kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sinir sisteminin uyarıyı iletmekle görevli anatomik ve işlevsel birimi

