Norton Eleği ne demek, TDK'ya göre Norton Eleği kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Norton eleği ne demek? Norton eleği TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi norton eleği kelimesi. Peki norton eleği ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre norton eleği nedir, norton eleği kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NORTON ELEĞİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Norton eleği kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre norton eleği kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zımpara taneciklerinin büyüklüklerini saptama ve birbirlerinden ayırma işinde kullanılan elekler grubu

