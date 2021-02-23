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Norveç Futbol Federasyonu'ndan flaş açıklama: Norveç - Türkiye maçı İspanya'da oynanacak

Son dakika haberi... Norveç Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki Norveç - Türkiye maçının seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentinde oynanacağını duyurdu.

Norveç Futbol Federasyonu'ndan flaş açıklama: Norveç - Türkiye maçı İspanya'da oynanacak

Son dakika haberi... Norveç Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki Norveç - Türkiye maçının seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentinde yapılacağı belirtildi.

F Norveç Futbol Federasyonu, 27 Mart Cumartesi günü Oslo'daki Ullevaal Stadı'nda oynanması planlanan maçın, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler dolayısıyla uygulamaya konulan seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Malaga kentine alınmasına karar verildi.

İspanya Futbol Federasyonundan konuya ilişkin izin alındığı, seyircisiz oynanacak maçın stadı ve saatinin ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı ifade edildi.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç'in yanı sıra Hollanda, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele edecek.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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