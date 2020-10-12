UEFA Uluslar Lig B'de Norveç ile Romanya, Ulleval Stadion'da karşı karşıya geldi. Mücadele 4-0 Norveç üstünlüğü ile sona erdi. Romanya'yı rahat geçen Norveç'te, Sörloth ve Haaland maça damga vurdu. Bu sezon Trabzonspor'dan Leipzig'e satılan Sörloth, Romanya karşısında 1 gol 1 asistle oynadı.

Ev sahibi ekip, etkili başladığı maçın 13. dakikasında Erling Haaland ile 1-0 öne geçti. 39'da ise sahneye Alexander Sörloth çıktı. Trabzonspor'dan RB Leipzig'e giden golcü oyuncu, Meling'in arka direğe attığı topu boş ağlarla buluşturdu: 2-0.

İlk yarıyı Norveç 2 farklı üstünlükle tamamlarken, Erling Haaland 64'te Odegard'ın asistinde bir kez daha ağları buldu.

10 dakika sonra Alexander Sörloth'un ceza yapyı sol ön çizgisi yakınına gönderdiği topu düzelten Erling Haaland sert bir vuruşla ağlarla buluşturdu ve takımını 4-0 öne geçirdi. Haaland, UEFA Uluslar Ligi'nde 3 maç sonra gol sayısını 6'ya çıkardı.

Norveç'te Galatasaraylı Omar Elabdellaoui maça ilk 11'de başladı ve 79 dakika süre aldı. Bir diğer Sarı-Kırmızılı isim Martin Linnes ise 70. dakikada oyuna girdi.