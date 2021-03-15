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Norveç'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Norveç'in Bayrağı Nasıldır?

Norveç'in Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Norveç'in resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Norveç hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Norveç'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Norveç'in Bayrağı Nasıldır?

Norveç ya da resmî adıyla Norveç Krallığı, Kuzey Avrupa'da bulunan İskandinav Yarımadası'nın batısında bir ülke. Finlandiya, İsveç ve Rusya ile komşu olan ülkenin batıda Atlas Okyanusu'nun bir kolu olan Norveç Denizi'ne kıyısı vardır. Kıyıları binlerce fiyordla çizilmektedir

Norveç'in Başkenti?

“Oslo” şehri Norveç'in başkentidir.

Norveç'in Para Birimi Nedir?

“Norveç Kronu” Norveç'in para birimidir.

Norveç'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Norveç'in telefon alan kodu : + 47

Norveç'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Norveç'in Bayrağı Nasıldır?

Norveç'in Türkçe Ülke Telaffuzu

Norveç

Norveç'in Türkçe Başkent Telaffuzu

Oslo

Norveç'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Norveç'in Bayrağı Nasıldır?

Norveç'in İngilizce Ülke Telaffuzu

Norway

Norveç'in İngilizce Başkent Telaffuzu

Oslo

Norveç'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Norveç'in Bayrağı Nasıldır?

Norveç'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Oslo

Norveç'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Norge - Noreg

Norveç'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Norveççe (Bokmål) - Norveççe (Nynorsk)

Norveç'in Bayrağı Nasıldır?

Norveç'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Norveç'in Bayrağı Nasıldır?

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