Norveç'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Norveç'in Bayrağı Nasıldır?
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Norveç ya da resmî adıyla Norveç Krallığı, Kuzey Avrupa'da bulunan İskandinav Yarımadası'nın batısında bir ülke. Finlandiya, İsveç ve Rusya ile komşu olan ülkenin batıda Atlas Okyanusu'nun bir kolu olan Norveç Denizi'ne kıyısı vardır. Kıyıları binlerce fiyordla çizilmektedir
Norveç'in Başkenti?
“Oslo” şehri Norveç'in başkentidir.
Norveç'in Para Birimi Nedir?
“Norveç Kronu” Norveç'in para birimidir.
Norveç'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Norveç'in telefon alan kodu : + 47
Norveç'in Türkçe Ülke Telaffuzu
Norveç
Norveç'in Türkçe Başkent Telaffuzu
Oslo
Norveç'in İngilizce Ülke Telaffuzu
Norway
Norveç'in İngilizce Başkent Telaffuzu
Oslo
Norveç'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Oslo
Norveç'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Norge - Noreg
Norveç'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Norveççe (Bokmål) - Norveççe (Nynorsk)