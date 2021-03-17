Norveç'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Norveç'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Norveç ya da resmî adıyla Norveç Krallığı, Kuzey Avrupa'da bulunan İskandinav Yarımadası'nın batısında bir ülke. Finlandiya, İsveç ve Rusya ile komşu olan ülkenin batıda Atlas Okyanusu'nun bir kolu olan Norveç Denizi'ne kıyısı vardır. Kıyıları binlerce fiyordla çizilmektedir

Norveç'in Nüfusu Kaç Kişidir?

Norveç 5367580 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 116. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00069 olduğu görülmektedir.

Norveç'in Müslüman Nüfus sayısı 65000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 1 olarak rakamlara yansımıştır.

Norveç'in Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Norveç'in yüz ölçümü 390105 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Norveç'in Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 19520 km² Karasal Alan : 304282 km²

Norveç'in Haritadaki Yeri / Konumu