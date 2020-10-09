Norveçli hırsızlardan hayret verici savunma: “Alkollüydük, çaldığımızı hatırlamıyoruz”

Antalya'da Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 4 ayrı motosiklet hırsızlığı yapıldığı düşünülen kişilerin kaldığı bir villaya operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan Norveç uyruklu 4 kişinin emniyetteki sorgusunda “Alkollüydük. Çaldığımızı hatırlamıyoruz” sözleri şaşırttı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşanan olayda 4 ayrı motosiklet hırsızlığı ihbarı alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından bir villaya yapılan operasyonda Norveç uyruklu Sandre G. (24), Mathias N. J. (20), Artjoms G. (20) ve Jonas R. (20) adlı kişiler gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında “Alkollüydük. Çaldığımızı hatırlamıyoruz” sözleriyle kendini savunan kişiler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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