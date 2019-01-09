Norveçli milyonerin eşi fidye için kaçırıldı

Norveçli iş adamı Tom Hagen'in 68 yaşındaki eşi Anne-Elisabeth Falkevik Hagen'in fidye için kaçırıldığı ortaya çıktı.

Norveç polisi, 31 Ekim'de kaybolan Tom Hagen'in eşi Anne-Elisabeth Falkevik Hagen'in kaçırıldığını açıkladı. Emniyet yetkilileri, saldırganların 9 milyon Euroluk kripto para birimi Monero fidye istediklerini belirtti. Polis yetkilileri ayrıca, Hagen'in hayatta olduğuna, öldürüldüğüne veya kaçırılan kişiler tarafından bir yerde tutulduğuna dair ellerinde herhangi bir kanıt olmadığını açıkladı.

Norveçli iş adamı Tom Hagen ülkenin en zenginleri listesinde 172'inci sırada yer alıyor.

Kaynak: İHA