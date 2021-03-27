Norveçli Sorlöth'tan Türkiye maçı öncesi Uğurcan Çakır çıkışı

2019-2020 sezonunda Trabzonspor'da forma giyen ve gösterdiği performansın ardından Almanya'nın Leipzig takımına transfer olan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, Türkiye ile Norveç arasında oynanacak olan 2022 Dünya Kupası Elemeleri grup maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Türkiye'den birkaç oyuncuyu yakından tanıdığını dile getiren Sorlöth," Yetenekli futbolcuları var. Günlerinde oldukları zaman fantastik işler yapabilirler. Bizim amacımız onları alışkın oldukları oyunun dışında tutmak olmalı." dedi.

"ÇOK İYİ BİR KALECİ"

Geçtiğimiz sezon takım arkadaşı olan Uğurcan Çakır hakkında da konuşan Sorlöth," Türkiye kalecisi Uğurcan'ı Trabzonspor'dan iyi tanıyorum. Çok iyi bir kaleci. Hollanda maçındaki kurtarışlarıyla bunu herkese gösterdi. Böyle bir maçta karşı karşıya geliyor olmamız keyif verici." ifadelerini kullandı.