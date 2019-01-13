Norveçli turist kazaya kurban gitti

Antalya'nın Alanya ilçesinin Oba Mahallesi'nde karşıdan karşıya geçen Norveçli turist Gunnar Ove Kortsen'a 07 AEB 425 plakalı otomobil çarptı. Arkasından gelen A.Ö. kontrolündeki cip de hızını alamayıp üzerinden geçti. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri Kortsen'ın öldüğünü belirledi.

Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, otomobili Tosmur Mahallesi'nde terk edilmiş buldu. Diğer sürücü A.Ö.'nün ise yapılan alkol testinde 1.15 promil alkollü olduğu tespit edildi. A.Ö. gözaltına alındı.

Gunnar Ove Kortsen'in cenazesi ise morga konuldu.