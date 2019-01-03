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Norveç’te çığ düştü: 4 turist kayıp

Norveç'in kuzeyindeki Troms bölgesinde çığ düştü. Arama çalışmalarının sürdüğü bölgede 4 turistin kayıp olduğu açıklandı.

Norveç’te çığ düştü: 4 turist kayıp

Norveç'in kuzeyindeki Troms bölgesinde çığ düştü. Arama çalışmalarının sürdüğü bölgede 4 turistin kayıp olduğu açıklandı.

Norveç'in kuzeyindeki Troms bölgesinde çığ düşmesi sonucu bir kayak merkezinde 4 turistin kaybolduğu aktarıldı. Çığ altında kaldığı belirtilen turistlerin 3'ünün Finlandiyalı, 1'inin İsveçli olduğu belirtildi. Polis, "Kaybolan dört turistin çığ altında kaldığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle aramanın zorlaştığı bölgede çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

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