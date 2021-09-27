Norveç'te koronavirüs tamamen kontrol altında! Tüm tedbirler kaldırıldı

Norveç Halk Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, ülkede 562 gündür uygulanan katı tedbirlerin dün yerel saatle 16.00'da (TSK 17.00'de) son bulduğu duyuruldu.

UÇAKLARDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU VE PCR TESTİ YÜRÜRLÜKTE

Açıklamada, ülke genelinde 18 yaşın üzerindekilerin yüzde 90'6'sına ilk doz aşı yapıldığı, iki doz aşı yapılanların oranın ise yüzde 83,8'e ulaştığı bildirildi. Ayrıca açıklamada, uluslararası kuralların geçerli olduğu havalimanları ve uçaklarda maske takma zorunluluğu ve PCR testi gibi kuralların yürürlükte olacağı ifade edildi.

KORONA GRİP HASTALIĞIYLA EŞ DEĞER SEVİYEYE ULAŞTI

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü (FHI) Genel Müdür Yardımcısı Geir Bukholm, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Norveç'te Kovid-19 salgının mevsimsel değişiklikten dolayı yaşanan grip hastalığı ile eş değer seviyeye ulaştığını belirtti.

Bukholm "Ülkede risk gruplarında olan herkes aşılandı. Aşılanmış olduğu halde salgına yakalananların büyük bölümünde virüs hafif ve soğuk algınlığı benzeri semptomlar meydana getiriyor. Salgın yayılmaya devam etse de hastaneye yatış sayısı düşük kalıyor." ifadelerini kullandı.

Halk Sağlığı Enstitüsünün açıklamasına göre, Norveç'te Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 850'ye çıktı. Ülkede vaka sayısı da 186 bin 035'e yükseldi. Norveç'ten önce Kovid- 19 kısıtlamalarını kaldıran Avrupa ülkesi ise Danimarka olmuştu.