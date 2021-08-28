Dünya futbolunun en iyi ligi olarak gösterilen İngiltere Premier Lig'de heyecan 3. hafta maçları ile devam edecek. Bu haftanın önemli mücadelelerinden biri olarak ise Norwich City ile Leicester City maçı karşımıza çıkıyor. Sporseverlerin merakla beklediği bu maçla ilgili internette Norwich City - Leicester City maçı canlı izle | S Sport canlı yayın izle linki araştırılıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

NORWİCH CİTY - LEİCESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE

28 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. Norwich'da, Carrow Road Stadyumu'nda oynanacak bu karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Norwich City - Leicester City maçı canlı izle linkine tıklayabilirsiniz.

NORWİCH CİTY - LEİCESTER CİTY MAÇI S SPORT CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Bu heyecan dolu karşılaşma S Sport kanalından naklen yayınlanacak. Fubolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. S Sport kanalını canlı olarak izlemek için Norwich City - Leicester City maçı S Sport canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

S Sport şifreli bir oluşum olduğundan dolayı kanalı izleyebilmek için üyelik satın almanız gerekmektedir. Yukarıdaki linklerden satın aldıktan sonra maçı izleyebilirsiniz.

Ayrıca S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.