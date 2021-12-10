Dünyanın en kaliteli futbol ligi olarak bilinen İngiltere Premier Lig'de futbol heyecanı 16. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Norwich City ile Manchester United'ın karşı karşıya geldiği mücadeleyi izlemek isteyenler için Norwich City - Manchester United canlı izle | Norwich City - Manchester United maçı S Sport, S Sport Plus canlı yayın izle linki haberimizde...

NORWİCH CİTY - MANCHESTER UNİTED CANLI İZLE | NORWİCH CİTY - MANCHESTER UNİTED S SPORT, S SPORT 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Norwich City - Manchester United maçı Türkiye saati ile 20.00'de Carrow Road Stadyumu'nda başladı. Zorlu müsabakayı hakem D. England yönetiyor.

Norwich City - Manchester United maçı S Sport ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

NORWİCH CİTY - MANCHESTER UNİTED CANLI

NORWİCH CİTY - MANCHESTER UNİTED CANLI İZLE

MANCHESTER CİTY - WOLVERHAMPTON MAÇI S SPORT PLUS CANLI YAYIN İZLE

MANCHESTER UNİTED: De Gea, Dalot, Lindeloöf, Maguire, Telles, Fred, Mc Tominay, Fernandes, Sancho, Ronaldo, Rashford.

NORWİCH CİTY: Krul, Aarons, Ozan Kabak, Hanley, Giannoulis, Placheta, Rupp, Gilmour, McLean, Sargent, Pukki.