Dünyanın en kaliteli futbol ligi olarak bilinen İngiltere Premier Lig'de futbol heyecanı 16. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Norwich City ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Norwich City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

NORWİCH CİTY - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Norwich City - Manchester United maçı 11 Aralık 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Norwich'de, Carrow Road Stadyumu'nda oynanacak.

NORWİCH CİTY - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Norwich City - Manchester United maçı S Sport ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.