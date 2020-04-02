İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Norwich City'den ihtiyaç sahiplerine 200 bin sterlinin üzerinde yardım

Norwich City'den ihtiyaç sahiplerine 200 bin sterlinin üzerinde yardım

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig kulübü Norwich City, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla 200 bin sterlinin üzerinde para toplandığını açıkladı.Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim, teknik ekip ile futbolcuların...

Norwich City'den ihtiyaç sahiplerine 200 bin sterlinin üzerinde yardım

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig kulübü Norwich City, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla 200 bin sterlinin üzerinde para toplandığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim, teknik ekip ile futbolcuların ihtiyaç sahipleri için maaşlarından kesinti yapılmasını kabul ettiği ve 200 bin sterlinden fazla yardım toplandığı bildirildi.

Toplanan paranın, Norwich kenti ve çevresinde yaşayan insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacağı belirtildi.




Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT