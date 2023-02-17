Nosa İyobosa Edokpolor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nosa İyobosa Edokpolor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nosa İyobosa Edokpolor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nosa İyobosa Edokpolor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nosa İyobosa Edokpolor 22 Eylül 1996 tarihinde Benin City şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nosa İyobosa Edokpolor Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Nosa İyobosa Edokpolor, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SCR Altach futbol takımında oynamaktadır. SCR Altach takımına 27 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Nosa İyobosa Edokpolor'nin SCR Altach ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nosa İyobosa Edokpolor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nosa İyobosa Edokpolor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nosa İyobosa Edokpolor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nosa İyobosa Edokpolor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında St. Veit Jgd.

1 Temmuz 2012 yılında FC St. Veit

1 Temmuz 2014 yılında Palermo U19

30 Haziran 2015 yılında Alpe Adria

15 Temmuz 2015 yılında Wolfsberg II

1 Temmuz 2016 yılında SV Horn

1 Temmuz 2018 yılında Blau Weiss Linz

6 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

27 Temmuz 2020 yılında SCR Altach

Nosa İyobosa Edokpolor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nosa İyobosa Edokpolor şuan SCR Altach takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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