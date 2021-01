Nostaljik dizi "Sex and the City" ekranlara geri dönüyor

BBC Türkçe'de yer alan habere göre 1990'lı yıllara damga vuran Sex and the City isimli dizinin ekranlara uzun aranın ardından geri döneceği duyuruldu. Ancak dizinin başrol oyuncuları Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis’in başrolünü üstleneceği dizide Samantha karakterini canlandıran Kim Cartthall’ın yeni kadroda yer almayacağı belirtildi.Dizinin yapımcılığını üstlenen HBO Max, yarımşar saatlik 10 bölümden oluşacak yeni dizinin çekimlerine bahar sonunda başlanacağını açıkladı. Dizinin yapımcılarının Parker, Davis, Nixon ve Michael Patrick King olacağı belirtilirken bu dizinin yıl içerisinde gösterime gireceği de dile getirildi.

SEX AND THE CİTY KONUSU NEDİR?

İlk olarak 1998’de yayınlanan Sex and the City, modaya kafayı takmış Carrie Bradshaw isimli karakterin cinsellik ve ilişkiler üzerine arkadaşları Miranda, Charlotte ve Samantha’yla yaşadıklarını anlatıyordu. Sex and the city, kariyer sahibi ve başarılı New York'lu dört kadın arkadaşın hikâyesini anlatmaktadır. Gazeteci Carrie Bradshaw, New York'ta bir gazetede kadın erkek ilişkileri ve seks üzerine köşe yazıları yazmaktadır. Carrie yazılarını yaşadığı ilişkilere dayandırmaktadır. Mr. Big ile olan ilşkisi onu derinden etkilemektedir.

Avukat olan Miranda erkekler ve aşk konusunda katı kurallara sahiptir ve aşık olmadan ilişkilerini yürütmeye çalışır. Kendine ait halkla ilişkiler şirketi olan grubun en çapkını Samantha, sürekli ilişki yerine tek gecelik ilişkileri tercih etmekte ve bu nedenle fazla seçici davranmamaktadır. Grubun en romantiği ve tutucu yapıya sahip olanı Charlotte’ın en büyük amacı ise mükemmel, genç ve zengin bir erkekle büyük bir aşk yaşayarak mükemmel bir düğünle evlenmektir...

6 sezon yayınlanan dizi 7 Emmy ve 8 Altın Küre kazanmıştı. Dizinin bitmesinden sonra iki devam filmi çekilmişti.

"DAHA KARMAŞIK BİR YAŞAM YOLCULUĞU"

HBO Max'ın açıklamasında yeni dizinin "30'lu yaşlarda başlayan karmaşık bir yaşam gerçekliği ve dostluk yolculuğunun 50'li yaşlardaki daha karmaşık bir yaşam gerçekliği ve dostluk serüvenine" odaklanacağı ifade etti.