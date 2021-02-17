Nostaljik Radyolar Sergisi Pendik'te sanatseverle buluşuyor!

1936 yılından bu yana radyolara ev sahipliği yapan ve Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde açılışı gerçekleşen “Frekans Nostaljik Radyolar” adlı sergi, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in katılımıyla sanatseverin beğenisine sunuldu.

En eskisi 1936 yılında imal edilmiş radyolar olmak üzere Koleksiyoner Ahmet Ali Şağın’a ait 54 nostaljik radyo ve tamamen Türk yapımı 3 radyonun bulunduğu “Frekans Nostaljik Radyolar” adlı sergi açılışı Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde yapıldı.

''ÇOK İLGİ ÇEKİCİ RADYOLAR VAR''

Açılışa katılan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, açılışla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Sergi vesilesiyle 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nü kutluyorum. Gerçekten çok ilgi çekici radyolar var. Vatandaşlarımızı sergimize bekliyoruz.” dedi.

OTO TEYPLER GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Klasik Amerikan arabalarında kullanılmış devasa “oto teypler”inde yer aldığı sergide Koleksiyoner Ahmet Ali Şağın, oldukça büyük ve ağır olan oto teyplerin araçlarda ikinci bir aküyle çalıştığını belirtti.